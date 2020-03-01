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Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое тату

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель все-таки избавилась от татуировки, которая напоминала о Романе Макееве. На ее месте девушка набила новый рисунок и теперь продемонстрировала его в социальных сетях.
Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое тату

Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель набила на месте тату с надписью «Роман» огромный рисунок в виде некой девушки. Хотя ранее некоторые шутили, что на этом месте Алена обязательно зачеркнет Роман и напишет имя нового возлюбленного, а именно Дениса.

Напомним, всего пару недель назад в жизни Алены Рапунцель появился новый молодой человек. С тех пор девушка окончательно решила вычеркнуть из своей жизни Романа Макеева.

Алена Рапунцель же показала новый рисунок в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка танцевала вместе с сыном Богданом на руках, и в этот момент бок с новым тату оголился.

Стоит отметить, похожее тату, как ранее было у Алены Рапунцель, есть и у Романа Макеева. Однако мужчина не собирается его удалять, а наоборот, хотел бы оставить его на всю свою жизнь, как напоминание о том времени, когда он был по-настоящему счастлив.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:20

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