Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое тату





Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель набила на месте тату с надписью «Роман» огромный рисунок в виде некой девушки. Хотя ранее некоторые шутили, что на этом месте Алена обязательно зачеркнет Роман и напишет имя нового возлюбленного, а именно Дениса.Напомним, всего пару недель назад в жизни Алены Рапунцель появился новый молодой человек. С тех пор девушка окончательно решила вычеркнуть из своей жизни Романа Макеева.Алена Рапунцель же показала новый рисунок в личном аккаунте Instagram в stories. Девушка танцевала вместе с сыном Богданом на руках, и в этот момент бок с новым тату оголился.Стоит отметить, похожее тату, как ранее было у Алены Рапунцель, есть и у Романа Макеева. Однако мужчина не собирается его удалять, а наоборот, хотел бы оставить его на всю свою жизнь, как напоминание о том времени, когда он был по-настоящему счастлив.