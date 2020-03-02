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В доме хоккеиста Павла Буре подрались няня и домработница с Филиппин

В доме известного российского хоккеиста Павла Буре недавно произошел инцидент с дракой. Как оказалось, в жилье прославленного спортсмена подрались няня его детей и филиппинская домработница.
В доме хоккеиста Павла Буре подрались няня и домработница с Филиппин

О причинах этой драки до сих пор ничего не известно, однако, как пишет «Комсомолка», на место происшествия даже пришлось прибегнуть к помощи сотрудников полиции. Сам инцидент якобы произошел в элитном коттеджном поселке «Горки-1», что на Рублево-Успенском шоссе столицы. Наряду полиции пришлось приехать в дом семьи спортсмена из-за звонка супруги Павла Алины Буре. Именно она первой сообщила правоохранителям о том, что в их доме произошла драка между двумя женщинами. Как рассказала стражам порядка супруга хоккеиста, конфликт произошел между обслуживающим персоналом коттеджа. Девушка из Филиппин, которая является домработницей, подралась с няней из Армении, которая присматривает за двумя дочерьми и сыном пары. «У обеих женщин в результате драки на теле и лицах присутствуют синяки», - подчеркивается в публикации издания.

После того, как дерущихся женщин удалось разнять, Алина Буре якобы сообщила стражам порядка, что этот конфликт является внутрисемейным, поэтому она постараются уладить его самостоятельно.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:11

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