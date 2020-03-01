Кардиолог Альфред Богданов рассказал, как водителям вести себя при инфаркте за рулем
Завотделением московской неотложной кардиологии Альфред Богданов сообщил, как нужно поступать при обнаружении признаков инфаркта у человека . Он порекомендовал всегда иметь под рукой в автомобиле нитроглицерин.
Альфред Богданов отмечает, при возникновении симптомов инфаркта у человека может возникать чрезвычайная ситуация на дороге, особенно, если необходимых препаратов нет под рукой. В данном случае автомобилист должен свернуть с дороги и занять безопасную зону, поскольку нарушение движения крови по сосудам очень быстро развивается, и это приводит к потере сознания. Если у человека ранее была обнаружена ИБС и с собой есть лекарство — нитроглицерин или «Нитроспрей», то нужно его использовать.
При отсутствии лекарств в аптечке автомобиля, необходимо сразу обратиться в скорую помощь, и также требуется оказывать помощь согласно симптомам заболевания. Если автомобилист потерял сознание, нужно разместить его в правильном положении на бок, чтобы не произошло аспирации рвоты и ожидать прибытия бригады скорой помощи, сообщил специалист.
Ранее стало известно, что различные продукты могут оказывать влияние на геморрагический или ишемический вид инсульта человека.
Альфред Богданов отмечает, при возникновении симптомов инфаркта у человека может возникать чрезвычайная ситуация на дороге, особенно, если необходимых препаратов нет под рукой. В данном случае автомобилист должен свернуть с дороги и занять безопасную зону, поскольку нарушение движения крови по сосудам очень быстро развивается, и это приводит к потере сознания. Если у человека ранее была обнаружена ИБС и с собой есть лекарство — нитроглицерин или «Нитроспрей», то нужно его использовать.
При отсутствии лекарств в аптечке автомобиля, необходимо сразу обратиться в скорую помощь, и также требуется оказывать помощь согласно симптомам заболевания. Если автомобилист потерял сознание, нужно разместить его в правильном положении на бок, чтобы не произошло аспирации рвоты и ожидать прибытия бригады скорой помощи, сообщил специалист.
Ранее стало известно, что различные продукты могут оказывать влияние на геморрагический или ишемический вид инсульта человека.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:01