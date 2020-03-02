АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный сюрприз

Известный российский шоумен и телеведущий Максим Галкин поделился необычным видео, показав оригинальный сюрприз, который поклонники его супруги Аллы Пугачевой подготовили для любимой артистки. Соответствующий ролик юморист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram.
«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный сюрприз

Галкин записал на камеру группу поклонников, которые пришли, чтобы поздравить Примадонну с праздником желтых цветов. Надо сказать, что к этому поздравлению любимой певицы фанаты подготовились со всей тщательностью. Они не только приготовили для Аллы Борисовны трогательные слова «Алла! Любим-любим!», но еще и создали плакаты, с помощью которых составили поздравление в виде фразы «С весной!». Кроме того, самые преданные поклонники Примадонны спели одну из ее знаменитых песен, немного изменив ее слова.

В комментариях к этой публикации сам Максим Галкин отметил, что его супруга осталась приятно удивлена таким поздравлением, поэтому оставила для всех участников импровизированной акции автографы. А вот ее супруг, как отметил сам шоумен, в этот момент был вынужден фотографироваться за двоих. Вместе с тем телеведущий поблагодарил соотечественников за преданность и любовь к творчеству его любимой супруги.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 06:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный…
Названы 5 самых опасных заболеваний, которыми можно заразиться в салоне…
Два человека получили травмы во время съемок нового клипа Валерии «Тело хочет…
«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась…
Назван ТОП-3 лучших подержанных трехрядных…
Стася Милославская перебралась в квартиру Александра…
Недавно представили реальные снимки Huawei P40 Pro с включённым…
Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном…
Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать…
Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое…
Названы самые ожидаемые кинопремьеры марта 2020…
Кардиолог Альфред Богданов рассказал, как водителям вести себя при инфаркте за…
Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной…
Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не…
Опубликованы первые изображения обновленного пикапа Ford…
В Сети появились первые снимки будущего OnePlus…
Составлен ТОП-5 самых доступных автомобилей начала…
Ученые NASA обнаружили на Марсе окаменелую…
Эксперты оценили дизайн Nokia 9.2 Pureview с экраном без…
Актриса Алика Смехова посчитала, что Роза Сябитова…
«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с…
Кремировать и развеять прах: Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане…
Звезда «Дом-2» Саша Черно: «Папа Иосифа перешёл все…
Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной…
Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в Великий…
Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий в…
«Увез его насильно»: Звезда «Реальных пацанов» Светлана Мотолыгина обвинила бывшего мужа в похищении…
Просмотреть все новости