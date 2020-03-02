«Алла! Любим!»: Максим Галкин и фанаты устроили Алле Пугачевой оригинальный сюрприз

Галкин записал на камеру группу поклонников, которые пришли, чтобы поздравить Примадонну с праздником желтых цветов. Надо сказать, что к этому поздравлению любимой певицы фанаты подготовились со всей тщательностью. Они не только приготовили для Аллы Борисовны трогательные слова «Алла! Любим-любим!», но еще и создали плакаты, с помощью которых составили поздравление в виде фразы «С весной!». Кроме того, самые преданные поклонники Примадонны спели одну из ее знаменитых песен, немного изменив ее слова.В комментариях к этой публикации сам Максим Галкин отметил, что его супруга осталась приятно удивлена таким поздравлением, поэтому оставила для всех участников импровизированной акции автографы. А вот ее супруг, как отметил сам шоумен, в этот момент был вынужден фотографироваться за двоих. Вместе с тем телеведущий поблагодарил соотечественников за преданность и любовь к творчеству его любимой супруги.