Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой Рапунцель





Совсем недавно Денис Мокроусов все-таки поселился вместе с Аленой Рапунцель в одном доме. Тем не менее, с интимной близостью мужчина пока не спешит. Ко всему, он говорит, что не опаздывает на поезд, а их отношения с Аленой развиваются постепенно.Так, Денис Мокроусов назвал точную дату, когда у него случится с Аленой Рапунцель интим. Мужчина выбрал в качестве даты 8 марта.Помимо этого, Денис Мокроусов рассказал, что хорошо влияет на Алену Рапунцель. В поведении девушки замечены кардинальные изменения. Как отмечает Денис, при это он никогда и ничего не запрещал Алене, так как с помощью запретов ничего хорошего не добьешься.Также Денис Мокроусов говорит, что Алена Рапунцель никогда не позволяла себе оскорблять Илью Яббарова. Максимум, что она однажды сказала в его адрес - «недоотец». Денис Мокроусов подчеркивает, что все сказанное Аленой Рапунцель по поводу Ильи Яббарова было по делу.