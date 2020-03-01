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Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой Рапунцель

Молодой человек не хочет торопиться. Денис Мокроусов утверждает, что не хочет, чтобы все выглядело так, словно он воспользовался звездой проекта «Дом-2» Аленой Рапунцель. Однако дату, когда «волшебство», возможно, случится, он все-таки озвучил.
Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой Рапунцель

Совсем недавно Денис Мокроусов все-таки поселился вместе с Аленой Рапунцель в одном доме. Тем не менее, с интимной близостью мужчина пока не спешит. Ко всему, он говорит, что не опаздывает на поезд, а их отношения с Аленой развиваются постепенно.

Так, Денис Мокроусов назвал точную дату, когда у него случится с Аленой Рапунцель интим. Мужчина выбрал в качестве даты 8 марта.

Помимо этого, Денис Мокроусов рассказал, что хорошо влияет на Алену Рапунцель. В поведении девушки замечены кардинальные изменения. Как отмечает Денис, при это он никогда и ничего не запрещал Алене, так как с помощью запретов ничего хорошего не добьешься.

Также Денис Мокроусов говорит, что Алена Рапунцель никогда не позволяла себе оскорблять Илью Яббарова. Максимум, что она однажды сказала в его адрес - «недоотец». Денис Мокроусов подчеркивает, что все сказанное Аленой Рапунцель по поводу Ильи Яббарова было по делу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:50

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