Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной тепла





«Уже завтра днем стоит ожидать повышения температуры до 5-6 градусов тепла в черте города. Более того, постепенный рост среднесуточной температуры воздуха должен продолжиться и в следующие дни», - отмечает синоптик. По словам специалиста, в середине недели, 4-6 марта, температура в столице страны максимально приблизится к рекордным показателям.«К нам приближаются теплые атлантические массы. Это означает, что осадков ожидать не стоит. Хотя дождь и мокрый снег все еще вполне возможны», - приводит RT слова эксперта.