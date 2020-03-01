Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной тепла
Уже с первых дней наступающей недели жителей российской столицы в буквальном смысле накроет волной тепла. Температура воздуха в Москве в эти дни, как утверждает старший специалист Метеорологического бюро Татьяна Позднякова, станет плюсовой даже в ночное время.
«Уже завтра днем стоит ожидать повышения температуры до 5-6 градусов тепла в черте города. Более того, постепенный рост среднесуточной температуры воздуха должен продолжиться и в следующие дни», - отмечает синоптик. По словам специалиста, в середине недели, 4-6 марта, температура в столице страны максимально приблизится к рекордным показателям.
«К нам приближаются теплые атлантические массы. Это означает, что осадков ожидать не стоит. Хотя дождь и мокрый снег все еще вполне возможны», - приводит RT слова эксперта.
«Уже завтра днем стоит ожидать повышения температуры до 5-6 градусов тепла в черте города. Более того, постепенный рост среднесуточной температуры воздуха должен продолжиться и в следующие дни», - отмечает синоптик. По словам специалиста, в середине недели, 4-6 марта, температура в столице страны максимально приблизится к рекордным показателям.
«К нам приближаются теплые атлантические массы. Это означает, что осадков ожидать не стоит. Хотя дождь и мокрый снег все еще вполне возможны», - приводит RT слова эксперта.