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Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной тепла

Уже с первых дней наступающей недели жителей российской столицы в буквальном смысле накроет волной тепла. Температура воздуха в Москве в эти дни, как утверждает старший специалист Метеорологического бюро Татьяна Позднякова, станет плюсовой даже в ночное время.
Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной тепла

«Уже завтра днем стоит ожидать повышения температуры до 5-6 градусов тепла в черте города. Более того, постепенный рост среднесуточной температуры воздуха должен продолжиться и в следующие дни», - отмечает синоптик. По словам специалиста, в середине недели, 4-6 марта, температура в столице страны максимально приблизится к рекордным показателям.

«К нам приближаются теплые атлантические массы. Это означает, что осадков ожидать не стоит. Хотя дождь и мокрый снег все еще вполне возможны», - приводит RT слова эксперта.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:55

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