«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась мальчиком





«Просто снимаю одежду и могу ее бросить. Я в свое время много путешествовала, мы селились в гостиницах с горничными, которые за тобой уберут, помоют чашки, разберут постель. Я могла все это бросить и бежать на съемки, а по возвращении номер всегда был чистый и ухоженный, поэтому убирать за собой попросту отвыкла», - признается телеведущая и блогер. Певец Влад Топалов и Регина Тодоренко женаты уже два года и успели, что называется, притереться друг к другу. И чтобы пара не сталкивалась с бытовыми проблемами, певцу даже пришлось примерить на себя роль идеальной домохозяйки.«Я уже давно не занималась готовкой, уборкой, стиркой и другими домашними заботами. Я просто разучилась. У меня все время перепутанная одежда. Мне, пожалуй, стоило родиться мальчиком», - приводит слова телеведущей телеканал НТВ.