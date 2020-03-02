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«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась мальчиком

Известная телеведущая Регина Тодоренко считает, что ее мужу Владу Топалову довольно сложно уживаться с ней, хотя бы потому, что она не привыкла задумываться о бытовых вопросах. Как признается сама знаменитость, дома она может раздеться и бросить вещи на полу, из-за чего считает, что ей стоило бы родиться мальчиком.
«Я просто разучилась»: Регина Тодоренко пожалела, что не родилась мальчиком

«Просто снимаю одежду и могу ее бросить. Я в свое время много путешествовала, мы селились в гостиницах с горничными, которые за тобой уберут, помоют чашки, разберут постель. Я могла все это бросить и бежать на съемки, а по возвращении номер всегда был чистый и ухоженный, поэтому убирать за собой попросту отвыкла», - признается телеведущая и блогер. Певец Влад Топалов и Регина Тодоренко женаты уже два года и успели, что называется, притереться друг к другу. И чтобы пара не сталкивалась с бытовыми проблемами, певцу даже пришлось примерить на себя роль идеальной домохозяйки.

«Я уже давно не занималась готовкой, уборкой, стиркой и другими домашними заботами. Я просто разучилась. У меня все время перепутанная одежда. Мне, пожалуй, стоило родиться мальчиком», - приводит слова телеведущей телеканал НТВ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 03:11

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