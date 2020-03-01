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Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не встречаемся»

Таня Строкова рассказала, что намерена уйти с проекта «Дом-2». Однако несмотря на наличие ухажера, девушка отмечает, что уходит не к молодому человеку, а просто, чтобы начать другую жизнь.
Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не встречаемся»

В начале марта звезда проекта «Дом-2» Таня Строкова собирается уйти за ворота шоу. Известно, что некоторое время девушка ходит за периметром на таинственные свидания, но личность своего нового ухажера тщательно скрывает.

Более того, Таня Строкова утверждает, что на данный момент у нее с этим человеком легкие отношения, они узнают друг друга. Также, как говорит Таня, она уходит не к этому парню, так как в ее понимании уйти к человеку - это значит начать с ним вместе жить на одной территории.

Таня Строкова рассказала, что за периметром хочет заняться собственным бизнесом в Москве. Так, Строкова намерена открыть свое турагенство и шоурум. По ее словам, многим пришелся по душе ее стиль в одежде, а это значит, что такой бизнес вполне может стать успешным.

Более того, Таня Строкова отметила, что до участия в проекте у нее уже было свое небольшое туристическое агенство, но управлять им на расстоянии было невозможно и его пришлось закрыть. Участница проекта «Дом-2» Таня Строкова сказала, что после ухода сначала займется прокачкой своих аккаунтов в соцсетях, а потом всем остальным.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:42

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