Два человека получили травмы во время съемок нового клипа Валерии «Тело хочет любви»





В детстве Валерия училась в музыкальной школе, а ее увлечение балетом родители хотели не воспринимать всерьез, мотивируя это тем, что она не подходит под стандарты по росту. Они утверждали, она слишком высокая, а настоящие балерины должны быть миниатюрными и лёгкими, чтобы можно было летать на пуантах. В детстве она всё же участвовала в единственном балетном спектакле, который поставила совместно с подругой. Муж исполнительницы Иосиф Пригожин в курсе увлечения супруги.Он отмечает, при просмотре балета обращает внимание не на сцену, а на её глаза. Она настолько эмоционально реагирует на происходящее, что по щекам струятся слёзы. Для воплощения мечты артистки, он создал сценарий клипа на песню «Тело хочет любви», для участия в котором пригласили Ивана Васильева – премьера мирового балета. В видео Валерия сексуально лежала в постели и извивалась на рояле, а балетная труппа эффектно танцевала. Однако во время создания видеоработы два человека травмировались. После этого знаменитость предпочла мечтать о том. что не приносит вред здоровью.