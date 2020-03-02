Камерофоны Honor V30 и V30 Pro впервые подешевели в Китае





Так, отныне модель Honor V30 в версии 6/128 ГБ стоит 428 долларов. А за более продвинутую версию 8/128 ГБ покупателям теперь придется выложить 486 долларов США. Что же касается топовой модели Honor V30 Pro, то она подешевела до 529 (версия 8/128 ГБ) и 571 (версия 8/256) долларов США.Примечательно, что модели Honor V30 и V30 Pro на данный момент считаются не только лучшими устройствами бренда, но еще и продвинутыми моделями, занимающие высокие места в рейтингах DxOMark по качеству мобильной фотографии. Смартфоны оснащены датчиками камеры, которые используются в Huawei P30 – речь о 40-мегапиксельном сенсоре Sony IMX600 с RYYB-раскладкой пикселей и диафрагмой f/1.7.