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Камерофоны Honor V30 и V30 Pro впервые подешевели в Китае

Суббренд китайского техногиганта Huawei – компания Honor, - сообщает о снижении цен на флагманские камерофоны Honor V30 и V30 Pro. Стоимость устройств, которые входят в ТОП-3 лучших смартфонов по качеству мобильной фотографии (рейтинг DxOMark) сократилась на 29-43 доллара США.
Камерофоны Honor V30 и V30 Pro впервые подешевели в Китае

Так, отныне модель Honor V30 в версии 6/128 ГБ стоит 428 долларов. А за более продвинутую версию 8/128 ГБ покупателям теперь придется выложить 486 долларов США. Что же касается топовой модели Honor V30 Pro, то она подешевела до 529 (версия 8/128 ГБ) и 571 (версия 8/256) долларов США.

Примечательно, что модели Honor V30 и V30 Pro на данный момент считаются не только лучшими устройствами бренда, но еще и продвинутыми моделями, занимающие высокие места в рейтингах DxOMark по качеству мобильной фотографии. Смартфоны оснащены датчиками камеры, которые используются в Huawei P30 – речь о 40-мегапиксельном сенсоре Sony IMX600 с RYYB-раскладкой пикселей и диафрагмой f/1.7.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:11

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