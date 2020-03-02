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Названы 5 самых опасных заболеваний, которыми можно заразиться в салоне красоты

Специалисты рассказали о 5 самых опасных заболеваниях, которыми можно заразиться посетив салон красоты. Они также отмечают, при правильной обработке используемых материалов шанс подхватить что-либо сводится к нулю.

Эксперты утверждают, гепатит является самой распространённой болезнью. У вируса гепатита В и С довольно высокая выживаемость. Работа с ногтями зачастую может сопровождаться порезами и кровоподтёками. Поэтому очень высока вероятность заразиться. Инструменты и расходные материалы могут накапливать вирусы. Из этого выходит, необходимо тщательно следить за стерильностью, соблюдением гигиенических правил, чистотой в салоне. Грибок чаще всего возникает при некачественном педикюре. Он является устойчивым патогеном и может распространяться при использовании пилочки, пушера, ванночки для ног. Мастер должен после каждого посетителя дезинфицировать и стерилизовать все инструменты, поскольку заболевание легко передаётся от человека к человеку.

При плохой обработке материалов может возникнуть вирус папилломы человека. Бактериальные инфекции можно обнаружить на пилочках, многоразовых полотенцах, подушках, подкладываемых под ноги или руки. Самые опасные недуги могут быть связаны с бактерией Staphylococcus aureus. Симптомами импетиго являются покраснения на коже, на которых формируется корочка жёлтого цвета. Также можно обнаружить рожистое воспаление, его признаками могут быть красные пятна, возникающие на голенях, лице и характеризующиеся повышенной температурой тела. При посещении салона красоты возникает вероятность заражения ВИЧ. Такое случается из-за плохо обработанного инструмента.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:11

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