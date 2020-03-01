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Опубликованы первые изображения обновленного пикапа Ford F-150

Американский концерн Ford планирует представить в обозримом будущем обновленную версию пикапа F-150. Стоит отметить, что данная модель выпускается компанией уже более 70 лет и до сих пор остается самым продаваемым автомобилем в своем классе на рынке Северной Америки. Недавно были опубликованы его первые изображения.

Выход обновленной версии Ford F-150, как рассчитывают в самой компании, позволит бренду укрепить свои позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Автомобиль получит не только внешнее обновление, но и некоторые технические усовершенствования. Впрочем, оценить очертания будущего дебютанта можно по опубликованным недавно первым снимкам автомобиля. Судя по представленным изображениям, обновленная версия автомобиля отличается несколько иной решеткой радиатора, доработанной светодиодной оптикой, обновленным передним бампером и улучшенными противотуманными фонарями. Официальная презентация новинки должна состояться еще до конца 2020 года. А вот информации о предварительной стоимости пикапа пока нет.

Сообщается также, что в стандартной комплектации Ford F-150 будет оснащаться 2,7-литровым турбированным двигателем мощностью 325 л.с. Кроме того, покупателям будет доступна версия с 5,0-литровым V8 мощностью 395 л.с. В качестве трансмиссии на выбор будет доступна механическая или автоматическая коробка передач.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:40

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