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Актриса Алика Смехова посчитала, что Роза Сябитова умерла

С Аликой Смеховой во время участия в программе «Звезды сошлись» случилась весьма курьезная ситуация. Знаменитая актриса не поняла сказанное Екатериной Гордон и подумала, что главной свахи страны Розы Сябитовой не стало.
Актриса Алика Смехова посчитала, что Роза Сябитова умерла

Во время очередного эфира программы «Звезды сошлись» уже не в первый раз говорили на одну из самых вечных тем, а именно об отношениях между мужчиной и женщиной. В частности, ключевым вопросом было, а через сколько времени после начала отношений между влюбленными их нужно узаконивать. Для того, чтобы понять, какое именно решение может быть правильным, выслушали несколько точек зрения.

Когда слово предоставили достаточно известному юристу Екатерине Гордон, она тут же отметила, что если любимый человек спустя два года так и не поспешил в ЗАГС, чтобы поставить штамп, то необходимо, как завещала Роза Сябитова, уходить огородами. Тут и произошла неловкая ситуация.

Алика Смехова даже переспросила: «А она умерла?». Причем, промолвила актриса свой вопрос вполне серьезно.

Екатерина Гордон тут же ответила, что все живы, а она, как идею, такое завещала.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:00

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