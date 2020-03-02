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Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
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Назван ТОП-3 лучших подержанных трехрядных кроссоверов

Трехрядные кроссоверы в последнее время обретают все большую популярность. Эти утилитарные универсальные автомобили годятся для семейных поездок не только в условиях города, но и в условиях относительного бездорожья. Эксперты назвали ТОП-3 лучших трехрядных кроссовера из тех, что доступны на вторичном рынке.
Назван ТОП-3 лучших подержанных трехрядных кроссоверов

Лидером рейтинга оказался японский Mitsubishi Outlander XL. В зависимости от комплектации данная модель оснащается двигателями с объемом 2,0, 2,4 и 3,0 литра и мощностью в диапазоне 147-223 л.с. Второе место досталось американскому полноразмерному кроссоверу Chevrolet Captiva. Этот автомобиль эксперты отметили за просторный и весьма вместительный салон, а также довольно богатое оснащение. Под крышкой капота модели может располагаться 2,4-литровый 170-сильный двигатель или более производительная установка с рабочим объемом 3,0 литра и мощностью 249 лошадиных сил.

Замыкает рейтинг лучших подержанных трехрядных кроссоверов Nissan Qashqai +2. Главное отличие этой модели от конкурентов заключается в линейке экономичных силовых агрегатов. Так, базовая версия Nissan Qashqai +2 оснащена 1,6-литровым 115-сильным двигателем, существует также версия на 2,0 литра с мощностью 140 л.с.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:11

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