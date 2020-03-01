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Кремировать и развеять прах: Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Российский блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего мужа. Девушка стала известной на всю страну после гибели трех человек в том числе ее супруга во время банной вечеринки в честь ее дня рождения.
Кремировать и развеять прах: Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Как оказалось, мужчина хотел, чтобы его не хоронили, а кремировали, развеяв прах над полем. Диденко также вспомнила, что муж каждый год повторял ей свою просьбу перед каждым своим днем рождения, несмотря на то, что она возмущалась такими настроениями возлюбленного. Кроме того, как отметила девушка, после смерти супруга она обратилась за помощью к психологам, облегчение наступило лишь после того, как она пообщалась с тремя специалистами. Как бы там ни было, признается блогер, всю субботу она рыдала. «Несколько раз плакала уже сегодня», - говорит она на опубликованном недавно коротком видео.

Днем ранее Екатерина Диденко рассказала подписчикам о том, что находится в шоковом состоянии после смерти супруга и двух друзей. «Дочь Настя сегодня проснулась и спросила, где папа. А я не знаю, что ответить ей», - делилась своими переживаниями девушка.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:44

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