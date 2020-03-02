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Стася Милославская перебралась в квартиру Александра Петрова

Первые сообщения о романе между популярным актером Александром Петровым и его коллегой по съемочной площадке Стасей Милославской появились еще в минувшем году. Пара сначала скрывала отношения, однако позднее перестала это делать, более того, недавно стало известно о том, что актриса уже переехала жить в квартиру возлюбленного.
Стася Милославская перебралась в квартиру Александра Петрова

Сообщается, что звездная пара состоит в отношениях уже несколько месяцев, а потому решилась перевести свои отношения на новый уровень. О том, что актриса переехала в квартиру своего избранника стало известно благодаря друзьям пары, слова которых приводит портал «7Дней». Отмечается, что о совместной жизни Петров и Милославская пока не объявили, однако друзья пары утверждают, что артисты – люди творческие, а потому они мало интересуются бытовыми проблемами, не планируя оповещать о произошедшем общественность.

«У них сложилась настолько идеальная пара, что обращать внимание на какие-то бытовые вопросы или проблемы не стоит», - приводит портал слова неназванного приятеля актеров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:11

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