Стася Милославская перебралась в квартиру Александра Петрова





Сообщается, что звездная пара состоит в отношениях уже несколько месяцев, а потому решилась перевести свои отношения на новый уровень. О том, что актриса переехала в квартиру своего избранника стало известно благодаря друзьям пары, слова которых приводит портал «7Дней». Отмечается, что о совместной жизни Петров и Милославская пока не объявили, однако друзья пары утверждают, что артисты – люди творческие, а потому они мало интересуются бытовыми проблемами, не планируя оповещать о произошедшем общественность.«У них сложилась настолько идеальная пара, что обращать внимание на какие-то бытовые вопросы или проблемы не стоит», - приводит портал слова неназванного приятеля актеров.