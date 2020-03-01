Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном комплексе

"Любим и помним! Знаете, меня интересует один вопрос - если бы с Листьевым ничего не случилось и он продолжал возглавлять Первый канал, обсуждалась бы на передаче тема о смертельной вечеринке в банном комплексе и показных слезах супруги-блогера, недавно потерявшей мужа и снимавшей видео о трагедии с использованием специальных фильтров. Судя по всему, мир перевернулся, потому что федеральные каналы предпочитают приглашать к себе свидетелей трагедии. Это какой-то кошмар!" - поделилась впечатлениями певица.

«Сложно сказать, гадать, предполагать. Сейчас у нас такое время и реалии, которые диктуют совершенно другие правила. Происходит смещение ценностей, однако я считаю, что Влад Листьев не допустил, чтоб на экранах демонстрировали подобное», - прокомментировала одна из подписчиц.

Наталья Штурм поделилась несколькими архивными снимками Влада Листьева и отметила, он был уникальным и хорошим человеком, тонким и умным продюсером, которого обожала вся страна. За несколько дней до случившегося его назначили на должность первого гендиректора ОРТ, позднее реформировавшегося в Первый канал.Подписчики отметили, они так же как и она, скорбят в этот день и им очень жаль Владислава Листьев. Большинство считают, журналист мог мешать кому-то демонстрировать по ТВ низкопробные программы.