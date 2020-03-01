АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном комплексе

Наталья Штурм на своей странице в Instagram решила почтить память убитого 25 лет назад Владислава Листьева. Она также упомянула о происшествии со смертельным исходом, которое случилось в банном комплексе.

Наталья Штурм поделилась несколькими архивными снимками Влада Листьева и отметила, он был уникальным и хорошим человеком, тонким и умным продюсером, которого обожала вся страна. За несколько дней до случившегося его назначили на должность первого гендиректора ОРТ, позднее реформировавшегося в Первый канал.
"Любим и помним! Знаете, меня интересует один вопрос - если бы с Листьевым ничего не случилось и он продолжал возглавлять Первый канал, обсуждалась бы на передаче тема о смертельной вечеринке в банном комплексе и показных слезах супруги-блогера, недавно потерявшей мужа и снимавшей видео о трагедии с использованием специальных фильтров. Судя по всему, мир перевернулся, потому что федеральные каналы предпочитают приглашать к себе свидетелей трагедии. Это какой-то кошмар!" - поделилась впечатлениями певица.

Подписчики отметили, они так же как и она, скорбят в этот день и им очень жаль Владислава Листьев. Большинство считают, журналист мог мешать кому-то демонстрировать по ТВ низкопробные программы.
«Сложно сказать, гадать, предполагать. Сейчас у нас такое время и реалии, которые диктуют совершенно другие правила. Происходит смещение ценностей, однако я считаю, что Влад Листьев не допустил, чтоб на экранах демонстрировали подобное», - прокомментировала одна из подписчиц.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Вчера, 23:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Недавно представили реальные снимки Huawei P40 Pro с включённым…
Наталья Штурм удостоила память Владислава Листьева, вспомнив о смертельном происшествии в банном…
Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать…
Вместо Романа: Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель показала новое…
Названы самые ожидаемые кинопремьеры марта 2020…
Кардиолог Альфред Богданов рассказал, как водителям вести себя при инфаркте за…
Синоптик Татьяна Позднякова: Москву накроет волной…
Денис Мокроусов озвучил дату «волшебства» со звездой «Дом-2» Аленой…
Звезда «Дом-2» Таня Строкова о новом избраннике: «Мы пока не…
Опубликованы первые изображения обновленного пикапа Ford…
В Сети появились первые снимки будущего OnePlus…
Составлен ТОП-5 самых доступных автомобилей начала…
Ученые NASA обнаружили на Марсе окаменелую…
Эксперты оценили дизайн Nokia 9.2 Pureview с экраном без…
Актриса Алика Смехова посчитала, что Роза Сябитова…
«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с…
Кремировать и развеять прах: Блогер Екатерина Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане…
Звезда «Дом-2» Саша Черно: «Папа Иосифа перешёл все…
Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной…
Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в Великий…
Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий в…
«Увез его насильно»: Звезда «Реальных пацанов» Светлана Мотолыгина обвинила бывшего мужа в похищении…
OnePlus готовит презентацию совершенно нового…
Мария Шукшина поделилась новым видео с 2-летним…
Врачи: Тошнота после секса может сигнализировать об опасной…
Новый флагманский смартфон Nokia получит квадрокамеру…
Надежда Бабкина дала свою фамилию троим…
Медики разрушили популярные мифы о коронавирусе…
Просмотреть все новости