«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с Карлсоном

На данный момент Евгений Петросян гастролирует по стране, а его молодая пассия, сопровождающая его в этих поездках, охотно делится с подписчиками фотографиями блюд, которые ей удается отведать в разных городах. К примеру, совсем недавно Татьяна Брухунова опубликовала фотографию довольно необычного десерта, который ей довелось попробовать в одном из рестранов Екатеринбурга., - гласит подпись избранницы юмориста под этой публикацией. А под еще одним фото она, и вовсе, написала:Примечательно, что ранее Татьяна Брухунова рассказала поклонником о том, что решила ограничить свой рацион, отказавшись от сладостей, молочных и мучных продуктов из-за прыщей, теперь же она вовсю делится с подписчиками снимками сладостей, которыми охотно балует себя в поездке. Кроме того, в последнее время пользователи социальных сетей обсуждают возможную беременность Брухуновой от Евгения Петросяна.