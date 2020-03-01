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«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с Карлсоном

Молодая возлюбленная известного эстрадного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова уже готовится к весеннему теплу и настраивается на романтический лад. Между тем, она пристрастилась к сладкому на фоне слухов о ее беременности, о чем свидетельствуют ее недавние посты в социальной сети Instagram.
«Хочу сладкого и пошалить»: Татьяна Брухунова сравнила себя с Карлсоном

На данный момент Евгений Петросян гастролирует по стране, а его молодая пассия, сопровождающая его в этих поездках, охотно делится с подписчиками фотографиями блюд, которые ей удается отведать в разных городах. К примеру, совсем недавно Татьяна Брухунова опубликовала фотографию довольно необычного десерта, который ей довелось попробовать в одном из рестранов Екатеринбурга. «Рекомендую любителям Рафаэлло», - гласит подпись избранницы юмориста под этой публикацией. А под еще одним фото она, и вовсе, написала: «Хочу сладкого и пошалить. Настроение как у Карлсона».

Примечательно, что ранее Татьяна Брухунова рассказала поклонником о том, что решила ограничить свой рацион, отказавшись от сладостей, молочных и мучных продуктов из-за прыщей, теперь же она вовсю делится с подписчиками снимками сладостей, которыми охотно балует себя в поездке. Кроме того, в последнее время пользователи социальных сетей обсуждают возможную беременность Брухуновой от Евгения Петросяна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:53

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