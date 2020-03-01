Ученые NASA обнаружили на Марсе окаменелую селёдку





Большинство учёных не удивляются данному факту, поскольку и ранее были убеждены в обитаемости Красной планеты. По крайней мере, ранее возникали сведения об этом. Свидетельством тому является большое количество окаменелостей. Недавно виртуальный археолог Скотт Уоринг обнаружил на фото, которые сделаны марсоходом Opportunity, останки ископаемой рыбы. Согласно его утверждениям, это может быть представитель семейства сельдевых. Его можно подвергнуть детальному изучению, поскольку он очень похож на земные образцы.Стоит отметить, NASA еще в 2019 году доказало, ранее на Марсе можно было обнаружить моря и океаны с водой в жидком состоянии. А поскольку там была жидкость, то и рыбу в них можно обнаружить. Не стоит сомневаться, окаменевший образец является подтверждением данной теории.