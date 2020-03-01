Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать женщинам





Утверждаются, что сердечный приступ у женщин часто невозможно распознать сразу из-за того, что его признаки не настолько отчетливы, как в случае с мужчинами. При этом любая задержка является опасной, поскольку во время приступа погибают клетки миокарда и только квалифицированная медицинская помощь позволяет избежать риска летального исхода. Распознать приближающийся или наступивший инфаркт миокарда помогут некоторые симптомы, которым люди часто не придают особого значения. В их числе болезненные ощущения и дискомфорт в состоянии покоя. К примеру, женщина может проснуться утром с одышкой и в поту, неприятные ощущения при этом сохраняются в течение нескольких минут и исчезают. Насторожить должна и тянущая боль в районе лопаток, болезненные ощущения в районе плеча и челюсти, а также дискомфорт в области верхней части живота.Кроме того, перед началом инфаркта многие женщины нередко сталкиваются с диареей, рвотой и тошнотой. Эти симптомы зачастую игнорируются, поскольку люди привыкли связывать их с расстройствами в работе пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.