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Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать женщинам

Как утверждают опытные кардиологи, примерно две трети женщин, попадающих в клиники с сердечными приступами, перед этим сталкиваются с конкретными симптомами, на которые просто не обращают внимания. Врачи назвали несколько важных признаков указанного заболевания, о которых важно знать женщинам.
Врачи назвали важные симптомы сердечного приступа, которые следует знать женщинам

Утверждаются, что сердечный приступ у женщин часто невозможно распознать сразу из-за того, что его признаки не настолько отчетливы, как в случае с мужчинами. При этом любая задержка является опасной, поскольку во время приступа погибают клетки миокарда и только квалифицированная медицинская помощь позволяет избежать риска летального исхода. Распознать приближающийся или наступивший инфаркт миокарда помогут некоторые симптомы, которым люди часто не придают особого значения. В их числе болезненные ощущения и дискомфорт в состоянии покоя. К примеру, женщина может проснуться утром с одышкой и в поту, неприятные ощущения при этом сохраняются в течение нескольких минут и исчезают. Насторожить должна и тянущая боль в районе лопаток, болезненные ощущения в районе плеча и челюсти, а также дискомфорт в области верхней части живота.

Кроме того, перед началом инфаркта многие женщины нередко сталкиваются с диареей, рвотой и тошнотой. Эти симптомы зачастую игнорируются, поскольку люди привыкли связывать их с расстройствами в работе пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:11

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