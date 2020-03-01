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Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в Великий пост

Прощеное воскресенье открывает время Великого поста, в этот период верующие придерживаются определенной диеты, однако далеко не всем известно, как сделать это правильно. Опытные диетологи рассказали о том, какие продукты лучше всего добавить в свой рацион во время Великого поста.
Диетологи рассказали о продуктах, которые стоит употреблять в Великий пост

Как утверждает главный внештатный диетолог российского Минздрава Виктор Тутельян, во время поста лучше всего обогатить свой ежедневный рацион соей или теми продуктами, которые ее содержат, поскольку они насытят организм полноценным белком в отсутствии мяса. Кроме того, постящиеся могут также обратить внимание на бобовые. «Если вы присмотритесь к монастырским диетам, то заметите, что в них всегда присутствует гороховый суп, фасоль, чечевичная похлебка и прочее», - отмечают эксперты. Кроме того, утверждается, что во время Великого поста не стоит пренебрегать хлебом, а также картофелем, который станет прекрасным источником дополнительного белка для организма.

Кроме всего прочего, диетологи рекомендуют насытить рацион разнообразными фруктами и овощами, потому что они содержат в своем составе большое количество аскорбиновой кислоты, каротиноидов, калия и других биологически активных компонентов, способных поддержать организм в указанный период.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:18

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