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Недавно представили реальные снимки Huawei P40 Pro с включённым экраном

Скоро состоится выпуск смартфона Huawei P40 Pro. Недавно начали появляться снимки реального вида аппарата с включённым экраном, на корпусе которого можно увидеть кодовые значения Polarie и Blink вместо Huawei и Leica.

Основная камера расположена вертикально и имеет 3 датчика. Предполагается, что нижняя будет перископной и обладать 10-кратным оптическим зумом, имеется также 2 сенсора со светодиодной вспышкой. Таким образом подтвердилась информация о том, что там можно увидеть 5 датчиков, которые включают и основной на 52 Мп сенсор оптического формата 1/1,3 дюйма. Он будет иметь однокристалическую систему Kirin 990, у него предполагается до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.

Изначально на фотографиях можно было увидеть смартфон практически со всех сторон, кроме фронтальной. Но интрига оставалась недолгой и всё-таки появились фото с включённым экраном. Судя по снимку, он будет изогнутым со всех боков. Кроме того, есть большая фронтальная камера, где располагается два датчика и специальный сенсор, который находится между ними. Вероятнее всего, это времяпролетная камера. Предположительно, разработчики флагманского смартфона и дальше будут подогревать интерес к презентации новинки, которая состоится 26 марта.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:11

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