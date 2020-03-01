Названы самые ожидаемые кинопремьеры марта 2020 года





Так. 5 марта на экраны выходит триллер под названием «Человек-невидимка», который расскажет историю Сесилии, живущей в тепличных условиях, однако недовольной своей жизнью и сложностями в отношениях с возлюбленным миллионером. Чем больше героиня будет пытаться привести свою жизнь в порядок, тем сложнее и запутанней становится ситуация. Главную роль в этом фильме сыграла Элизабет Мосс, которую вполне заслуженно прозвали «королевой современного кино». Уже 8 марта зрители смогут увидеть премьеру комедийного фильма «Отель Белград» от создателей знаменитого «Холопа» с Дианой Пожарской и Милошем Биковичем в ролях.Определенно заслуживает внимания и одна из самых ожидаемых премьер марта – фантастический экшен «Бладшот», который выйдет на экраны уже 12 марта. Очередная экранизация одного из самых популярных комиксов последних десяти лет обещает стать очередным примером успешного перевода событий иллюстрированных фантастических рассказов на экран. Спустя ровно неделю в кинотеатрах стартует показ хоррора «Тихое место – 2», который стал продолжением сверхуспешной картины 2018 года. Под конец месяца, 26 числа, россиян ожидает премьера триллера «Фея» с Константином Хабенским. Кроме того, среди важных новинок марта называются драма «Преступный человек», киноремейк оскароносного «диснеевского» мультфильма «Пиноккио», документальная лента «Женщина», а также военно-историческая драма «Тайная жизнь».