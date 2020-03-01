«Увез его насильно»: Звезда «Реальных пацанов» Светлана Мотолыгина обвинила бывшего мужа в похищении сына





По словам Мотолыгиной все произошло 25 февраля, в тот день она как раз возвращалась домой после очередной командировки. По дороге домой ей поступили звонки от матери и брата, который рассказали, что бывший муж Егор требует отпустить маленького Данила с ним. Когда актрисе удалось добраться до пункта назначения, мальчика дома уже не оказалось. «Егор прежде не интересовался судьбой сына. У меня даже есть отказ от их совместного проживания, выданный судом, однако против общения отца с ребенком я никогда не выступала. Мне удалось созвониться с сыном, он все время плакал и утверждал, что папа увез его насильно, говорил, что не хочет оставаться с ним», - приводит «Комсомолка» слова актрисы.Сейчас артистка переживает о том, что бывший супруг не сможет нормально позаботиться об мальчике, тем более, что сам он сильно привязан к матери. Более того, Светлана Мотолыгина даже не уверена в нормальном состоянии наследника, который на данный момент находится в стрессовой ситуации. Поисками Данила сейчас занимаются сотрудники полиции, тем временем артистка обращается к супругу с просьбой вернуть сына, пока ситуация не усугубилась.