Эксперты оценили дизайн Nokia 9.2 Pureview с экраном без вырезов
Латвийский инсайдер Бен Гескин недавно представил в соцсетях рендер будущего Nokia 9.2 Pureview. Многие пользователи положительно оценили дизайн смартфона с экраном без вырезов.
Информатор Бен Гескин не впервые радует фанатов продукции Nokia свежими утечками. Его недавняя публикация на веб-платформе Twitter содержала изображение предстоящей модели Nokia 9.2 Pureview. Эксперты отметили существенные перемены в форм-факторе линейки, которые теперь отличаются футуристичностью и минимализмом. В частности, с дисплея убрали любые вырезы и "брови", которые неоднократно становились объектом критики.
Кроме того, рендер раскрыл несколько деталей о технической стороне телефона. Новинка будет располагать четырехмодульной камерой, а фронтальный объектив, скорее всего, станет выдвижным. Также были максимально уменьшены верхняя и нижняя рамки Nokia 9.2 Pureview, располагающего более лаконичным дизайном, чем у предшественника. Специалисты говорят, что в наличии мощного процессора Qualcomm Snapdragon 865 сомневаться не приходится.
Информатор Бен Гескин не впервые радует фанатов продукции Nokia свежими утечками. Его недавняя публикация на веб-платформе Twitter содержала изображение предстоящей модели Nokia 9.2 Pureview. Эксперты отметили существенные перемены в форм-факторе линейки, которые теперь отличаются футуристичностью и минимализмом. В частности, с дисплея убрали любые вырезы и "брови", которые неоднократно становились объектом критики.
Кроме того, рендер раскрыл несколько деталей о технической стороне телефона. Новинка будет располагать четырехмодульной камерой, а фронтальный объектив, скорее всего, станет выдвижным. Также были максимально уменьшены верхняя и нижняя рамки Nokia 9.2 Pureview, располагающего более лаконичным дизайном, чем у предшественника. Специалисты говорят, что в наличии мощного процессора Qualcomm Snapdragon 865 сомневаться не приходится.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:02