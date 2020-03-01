Названы самые популярные среди россиян направления для путешествий в марте





Как оказалось, на авиатранспорте большинство россиян собираются слетать в Москву, Сочи и Петербург. Несмотря на то, что за прошедший год популярность российской столицы, как туристического направления, снизилась на 20%, она все еще удерживает лидерство в рейтинге. Также в список востребованных направлений для авиаперелетов в марте 2020 года вошли такие города, как Ереван, Прага, Краснодар, Уфа, Минводы, Ростов-на-Дону и столица Крыма Симферополь. Иными словами, подавляющее большинство отечественных туристов планируют путешествовать непосредственно внутри страны.Среди тех путешественников, которые предпочитают передвигаться на железнодорожном транспорте, самыми популярными направлениями в новом месяце стали Петербург и Москва. Третье место в этом рейтинге принадлежит Нижнему Новгороду. Кроме того, довольно высока популярность путешествий на поезде в Тюмень, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В данном случае, согласно данным аналитиков сервиса, в ТОП-10, и вовсе, отсутствуют какие-либо международные направления.