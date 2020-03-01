Составлен ТОП-5 самых доступных автомобилей начала марта





Стоимость российского седана стартует от 455 тысячи рублей. Даже его базовая вариация включает в себя кондиционер, бортовой компьютер и многие другие полезные для водителя опции. Комплектация Standard работает на основе мотора на 1,6 литра при мощности в 87 лошадиных сил. За самую дорогую вариацию седана придется отдать порядка 645 тысяч рублей.Datsun on-DO с ценником в 506 тысяч рублей разместился на втором месте рейтинга. В России модель выпускается на основе Granta практически не отличается от нее в техническом оснащении. Под капотом базовой версии автомобиля располагается силовой агрегат на 1,6 литра с мощности в 80 лошадиных сил.Тройку лидеров закрывает Datsun mi-DO, за который в России просят примерно 529 тысяч рублей. Автомобиль выгодно отличается от конкурентов наличием всех необходимых опций. Версия Access поставляется с мотором на 1,5 литра. За самую дорогую вариацию хэтчбека придется отдать примерно 700 тысяч рублей.Четвертая и пятая позиции достались LADA 4x4 и Renault Logan соответственно. Транспортные средства имеют минимальный ценник, но располагают качественными и современными техническими характеристиками. За LADA 4x4 в базовой вариации придется отдать от 550 тысяч рублей. Renault Logan может стоить от 590 тысяч рублей.