В Сети появились первые снимки будущего OnePlus 8
Официальная презентация OnePlus 8 в скором времени должна оправдать ожидания фанатов. Совсем недавно в Сети появились первые снимки будущего смартфона из документации бренда.
Хотя спрос на телефоны OnePlus не является самым высоким для рынка России, они все же имеют своих поклонников. Поэтому выход OnePlus 8 и 8 Pro во втором квартале текущего года станет для них важным событием. На данный момент существует множество утечек, содержащих информацию о предстоящем гаджете, среди которых отметилось изображение из оригинального руководства пользователя OnePlus 8.
Несмотря на то, что фотография не самого лучшего качества, эксперты смогли обнаружить передний объектив, врезанный в дисплей. Подобное дизайнерское решение уже вызвало неоднозначные реакции в Сети. Кроме того, внимания заслужил и фирменный физический переключатель режимов звука. А вот поддержка сетей 5G и наличие SoC Snapdragon 865 было вполне ожидаемым. Техническая комплектация также включает в себя 90-герцевый экран размером 6,55 дюйма, тройной основной датчик и батарею ёмкостью 4000 мАч.
Хотя спрос на телефоны OnePlus не является самым высоким для рынка России, они все же имеют своих поклонников. Поэтому выход OnePlus 8 и 8 Pro во втором квартале текущего года станет для них важным событием. На данный момент существует множество утечек, содержащих информацию о предстоящем гаджете, среди которых отметилось изображение из оригинального руководства пользователя OnePlus 8.
Несмотря на то, что фотография не самого лучшего качества, эксперты смогли обнаружить передний объектив, врезанный в дисплей. Подобное дизайнерское решение уже вызвало неоднозначные реакции в Сети. Кроме того, внимания заслужил и фирменный физический переключатель режимов звука. А вот поддержка сетей 5G и наличие SoC Snapdragon 865 было вполне ожидаемым. Техническая комплектация также включает в себя 90-герцевый экран размером 6,55 дюйма, тройной основной датчик и батарею ёмкостью 4000 мАч.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:29