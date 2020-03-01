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В Сети появились первые снимки будущего OnePlus 8

Официальная презентация OnePlus 8 в скором времени должна оправдать ожидания фанатов. Совсем недавно в Сети появились первые снимки будущего смартфона из документации бренда.

Хотя спрос на телефоны OnePlus не является самым высоким для рынка России, они все же имеют своих поклонников. Поэтому выход OnePlus 8 и 8 Pro во втором квартале текущего года станет для них важным событием. На данный момент существует множество утечек, содержащих информацию о предстоящем гаджете, среди которых отметилось изображение из оригинального руководства пользователя OnePlus 8.

Несмотря на то, что фотография не самого лучшего качества, эксперты смогли обнаружить передний объектив, врезанный в дисплей. Подобное дизайнерское решение уже вызвало неоднозначные реакции в Сети. Кроме того, внимания заслужил и фирменный физический переключатель режимов звука. А вот поддержка сетей 5G и наличие SoC Snapdragon 865 было вполне ожидаемым. Техническая комплектация также включает в себя 90-герцевый экран размером 6,55 дюйма, тройной основной датчик и батарею ёмкостью 4000 мАч.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:29

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