Надежда Бабкина дала свою фамилию троим внукам
Надежда Бабкина рассказала, как в свое время дала свою фамилию троим внукам. По словам исполнительницы, она настояла на том, чтобы ее сын Данила Заседателев принял соответствующее решение.
Бабкина в одном из недавних интервью рассказала, что ее сын однажды оказался в сложной ситуации из-за аварии. Еще в молодости они вместе с другом отправились кататься на машине последнего. В итоге Данила Заседателев получил огромное количество травм и даже попал в кому, но смог выздороветь.
После данного инцидента Бабкина решила, что все ее внуки будут носить ее фамилию. Длительные уговоры сына поддержать ее решение привели к положительному исходу. По словам певицы, ее фамилия обладает особой энергией, которая защищает от всего плохого.
Бабкина в одном из недавних интервью рассказала, что ее сын однажды оказался в сложной ситуации из-за аварии. Еще в молодости они вместе с другом отправились кататься на машине последнего. В итоге Данила Заседателев получил огромное количество травм и даже попал в кому, но смог выздороветь.
После данного инцидента Бабкина решила, что все ее внуки будут носить ее фамилию. Длительные уговоры сына поддержать ее решение привели к положительному исходу. По словам певицы, ее фамилия обладает особой энергией, которая защищает от всего плохого.