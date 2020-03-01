Надежда Бабкина дала свою фамилию троим внукам





Бабкина в одном из недавних интервью рассказала, что ее сын однажды оказался в сложной ситуации из-за аварии. Еще в молодости они вместе с другом отправились кататься на машине последнего. В итоге Данила Заседателев получил огромное количество травм и даже попал в кому, но смог выздороветь.После данного инцидента Бабкина решила, что все ее внуки будут носить ее фамилию. Длительные уговоры сына поддержать ее решение привели к положительному исходу. По словам певицы, ее фамилия обладает особой энергией, которая защищает от всего плохого.