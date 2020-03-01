АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Надежда Бабкина дала свою фамилию троим внукам

Надежда Бабкина рассказала, как в свое время дала свою фамилию троим внукам. По словам исполнительницы, она настояла на том, чтобы ее сын Данила Заседателев принял соответствующее решение.
Надежда Бабкина дала свою фамилию троим внукам

Бабкина в одном из недавних интервью рассказала, что ее сын однажды оказался в сложной ситуации из-за аварии. Еще в молодости они вместе с другом отправились кататься на машине последнего. В итоге Данила Заседателев получил огромное количество травм и даже попал в кому, но смог выздороветь.

После данного инцидента Бабкина решила, что все ее внуки будут носить ее фамилию. Длительные уговоры сына поддержать ее решение привели к положительному исходу. По словам певицы, ее фамилия обладает особой энергией, которая защищает от всего плохого.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Надежда Бабкина дала свою фамилию троим…
Медики разрушили популярные мифы о коронавирусе…
Перечислены модели, которые появились и пропали с авторынка РФ в 2020…
Представлен первый в мире смартфон с новым типом…
Несовершеннолетняя дочь актёра Александра Михайлова собралась…
"Будет большое шоу" : Катя Гордон прокомментировала обвинения в…
«Безответственность и вакханалия»: Юлия Савичева возмутилась реакцией блогера на трагедию в московской…
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов…
Автоэксперты объяснили, как избежать проблем после установки защиты…
Учёные : Изменения работы мочевого пузыря являются симптомами развития рака…
Астрономы выяснили, есть ли жизнь на комете…
Компания Mercedes анонсировала выпуск трех новых…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным…
Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего…
Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация…
Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни дочерей после рождения…
В автосалонах России начались продажи обновленного Volkswagen…
Филипп Киркоров об Алле Пугачеве: "И снова именно она "разрешает…
Друзья блогера Диденко раскрыли подробности смертельной вечеринки в…
Бывший следователь Борис Уваров : Супруга Влада Листьева Альбина Назимова сообщила информацию, которую отказалась повторить для…
Во время немецкого тура Лолита Милявская стирает одежду своего коллектива в…
Звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до…
Стоимость планшетов Google Pixel Slate упала на 700 долларов…
Специалисты рассказали, что делать при падении или утоплении…
Ученые объяснили, почему "серфинг" в интернете полезен во время…
Алла Пугачева поздравила фанатов с первым воскресеньем…
"Будь счастлива и любима всю свою жизнь": Наталья Рудова поздравила Настасью Самбурскую с днем…
Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей…
Просмотреть все новости