Врачи: Тошнота после секса может сигнализировать об опасной болезни
Немецкий гинеколог Лорен Штрайхер сообщила, что неприятные ощущения после полового акта могут сигнализировать об опасной болезни. По словам врача, тошнота после секса часто сопровождается воспалительными процессами.
Медики говорят, что неприятные ощущения после полового акта с новым партнером являются частым явлением психологического характера. Определенные люди могут испытывать одышку, покалывание, дрожь в ногах и жжение. Часто это связано с чрезмерно долгим половым актом, либо частотой. А вот ненормальным считается любое проявление тошноты, причин которой бывает множество. Одной из них может быть изменение глубины шейки матки во время цикла, что даже может привести к снижению артериального давления и пульса во время секса.
А вот более серьезными недугами можно назвать эндометриоз и воспалительные процессы в тазовой области. Врачи предупреждают, что нельзя игнорировать подобные симптомы, которые без необходимого лечения повышают вероятность развития рака. При этом важно соблюдать гигиену при сожительстве с половым партнером и регулярно проверяться у специалиста на наличие венерических заболеваний. Своевременная терапия позволит сохранить нормальное функционирование половой системы, сообщает издание "Слово и Дело".
Медики говорят, что неприятные ощущения после полового акта с новым партнером являются частым явлением психологического характера. Определенные люди могут испытывать одышку, покалывание, дрожь в ногах и жжение. Часто это связано с чрезмерно долгим половым актом, либо частотой. А вот ненормальным считается любое проявление тошноты, причин которой бывает множество. Одной из них может быть изменение глубины шейки матки во время цикла, что даже может привести к снижению артериального давления и пульса во время секса.
А вот более серьезными недугами можно назвать эндометриоз и воспалительные процессы в тазовой области. Врачи предупреждают, что нельзя игнорировать подобные симптомы, которые без необходимого лечения повышают вероятность развития рака. При этом важно соблюдать гигиену при сожительстве с половым партнером и регулярно проверяться у специалиста на наличие венерических заболеваний. Своевременная терапия позволит сохранить нормальное функционирование половой системы, сообщает издание "Слово и Дело".
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:33