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Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной езды

На Steam сообщила о бесплатных выходных для симулятора экстремальной езды под названием Descenders. Обычная стоимость данной игры составляет примерно 450 рублей.

Представители Steam отметили, что при помощи акционного релиза эмулятора хотели ознаменовать наступление весны. В комьюнити данный жест многие восприняли неоднозначно, так как Descenders появлялся на распродажах еще во время того, как значился в графе эксклюзивов.

Сейчас стоимость игры на Steam составляет 275 рублей. Скидка почти в 40 процентов будет доступна для желающих купить Descenders до 2 марта, после чего релиз снова получит прежний ценник. Игра представляет собой эмулятор катания на спортивных байках по различным знаменитым трассам и живописным ландшафтам.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 19:27

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