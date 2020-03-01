Steam объявил бесплатные выходные для симулятора экстремальной езды





Представители Steam отметили, что при помощи акционного релиза эмулятора хотели ознаменовать наступление весны. В комьюнити данный жест многие восприняли неоднозначно, так как Descenders появлялся на распродажах еще во время того, как значился в графе эксклюзивов.Сейчас стоимость игры на Steam составляет 275 рублей. Скидка почти в 40 процентов будет доступна для желающих купить Descenders до 2 марта, после чего релиз снова получит прежний ценник. Игра представляет собой эмулятор катания на спортивных байках по различным знаменитым трассам и живописным ландшафтам.