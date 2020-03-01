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Несовершеннолетняя дочь актёра Александра Михайлова собралась замуж

Актёр Александр Михайлов хорошо известен российскому зрителю по фильму «Любовь и голуби». Недавно появилась информация, что его несовершеннолетняя дочь Мирослава собралась замуж. Она увлекается модельным бизнесом и планирует в будущем стать актрисой.

Согласно имеющейся информации, торжество состоится в нынешнем году, избранником Мирославы Михайловой стал 20-летний молодой человек Александр Черников. Свадебное мероприятие запланировали провести нынешним летом, поскольку будущей невесте в конце июня должно исполниться 18 лет. Она появилась на свет в 2002 году в браке Александра Михайлова и Оксаны Васильевой.

Дочь знаменитого актёра сообщила, ей очень хочется поскорее узаконить отношения со своим возлюбленным. К тому же в последнее время она очень часто вспоминает историю любви Ромео и Джульетты, которая была омрачена негативными последствиями. На своей странице в Instagram Мирослава Михайлова рассказала, что её отец волнуется по поводу быстрого замужества, а мама, в свою очередь, абсолютно спокойно восприняла данную новость.

Стоит отметить, ближайшее будущее будет зависеть от экзаменов в институте, поскольку она планирует получить высшее образование. Сам Александр Михайлов сообщил, его 17-летняя дочь предпочла выбрать такой же актёрский путь, как и он. Он поддержал её желание, однако отметил, быть актёром - тяжёлый труд.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:40

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