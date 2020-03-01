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Новый флагманский смартфон Nokia получит квадрокамеру Oreo

Авторитетный блогер и инсайдер Бен Гескин опубликовал в Сети изображение нового флагманского смартфона бренда Nokia. Как ожидается, компания HMD Global планирует представить новую модель уже в первой половине 2020 года, или же осенью. Самым же интересным его элементом оказалась квадрокамера Oreo.
Новый флагманский смартфон Nokia получит квадрокамеру Oreo

По некоторым данным, коммерческое название грядущей новинки до сих пор не определено. Однако отдельные источники сообщают, что новый флагман может дебютировать под названием Nokia 9.2. Одной из самых интересных особенностей, которые приписывают грядущему дебютанту, является квадрокамера Oreo, которая будет выполнена в виде округлого блока с четырьмя объективами. Утверждается, что производитель установит в модель четыре 13-мегапиксельных модулей с оптикой от Carl Zeiss.

Работать новый смартфон будет под управлением SoC Snapdragon 865, а объем оперативной памяти должен составить 8 гигабайт. Ранее также сообщалось, что Nokia 9.2 оснастят P-OLED дисплеем с разрешением 2К и 24-мегапиксельной селфи-камерой. Объем встроенного накопителя составит 128 гигабайт. За автономную работу устройства будет отвечать встроенная АКБ, емкостью 4500 мАч.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:24

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