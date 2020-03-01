Представлен первый в мире смартфон с новым типом корпуса





Специалисты компании рассказали, что использовали уникальную методику создания корпуса из углеродного волокна под названием HyRECM. Материал переплетается с особым композитом, делающим рамку максимально крепкой. Также корпус отличается максимальной пропускной способностью радиоволн. Толщина моноблока при этом составляет всего 0,6 сантиметра.На передней панели устройства разместился дисплей на 6,01 дюйма со стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сенсор отпечатков пальцев разработчики решили установить на боковой панели. Сзади находится и основная камера с двумя объективами, разрешение которой пока остается неизвестным.Основой для смартфона с корпусом из углеродного волокна стал процессор MediaTek Helio P90. По предварительным данным, стоимость устройства Carbon 1 Mark II будет составлять примерно 800 долларов.