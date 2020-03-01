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«Безответственность и вакханалия»: Юлия Савичева возмутилась реакцией блогера на трагедию в московской бане

Известная певица Юлия Савичева шокирована и возмущена реакцией блогера Екатерины Диденко. Девушка после трагического случая с сухим льдом в одной из столичных бань стала записывать новые видеоролики и размещать их в социальных сетях.
«Безответственность и вакханалия»: Юлия Савичева возмутилась реакцией блогера на трагедию в московской бане

Как пишет исполнительница на своей страничке в социальной сети Instagram, она не может понять, почему после смерти мужа в результате эксперимента блогер решила рыдать на публику. «Я думаю, что эти люди уже перестали понимать, в каком мире они живут. Они утратили чувство реальности», - подчеркнула Савичева. По словам певицы, подобное поведение блогера можно считать прямой демонстрацией того, как Сеть в прямом смысле поглощает людей, превращая их жизнь в «безответственность и вакханалию». Кроме того, утверждает артистка, «люди стали гнаться за хайпом любыми доступными способами и даже в тех случаях, когда случается непоправимое, они уже попросту не могут остановиться».

По мнению Савичевой, блогерство и погоня за популярностью в прямом смысле калечат сознание людей однако этот случай должен заставить общество задуматься о том, какими могут быть последствия жизни в Сети. «Скажите мне, как в их сознании вообще могла появиться идея бросить в бассейн 25 килограмм сухого льда, а после еще и искупаться во всем этом. И это ради привлекательной картинки», - пишет артистка.

Напомним, после этого эксперимента в результате спровоцированной химической реакции в одной из бань Москвы погибли три участника вечеринки, в том числе супруг блогера, который умер позднее в клинике. СК РФ после этого инцидента открыл уголовное производство. Сотрудники ведомства на данный момент устанавливают все обстоятельства инцидента.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:25

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