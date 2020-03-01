«Безответственность и вакханалия»: Юлия Савичева возмутилась реакцией блогера на трагедию в московской бане

Как пишет исполнительница на своей страничке в социальной сети Instagram, она не может понять, почему после смерти мужа в результате эксперимента блогер решила рыдать на публику. «Я думаю, что эти люди уже перестали понимать, в каком мире они живут. Они утратили чувство реальности», - подчеркнула Савичева. По словам певицы, подобное поведение блогера можно считать прямой демонстрацией того, как Сеть в прямом смысле поглощает людей, превращая их жизнь в «безответственность и вакханалию». Кроме того, утверждает артистка, «люди стали гнаться за хайпом любыми доступными способами и даже в тех случаях, когда случается непоправимое, они уже попросту не могут остановиться».По мнению Савичевой, блогерство и погоня за популярностью в прямом смысле калечат сознание людей однако этот случай должен заставить общество задуматься о том, какими могут быть последствия жизни в Сети. «Скажите мне, как в их сознании вообще могла появиться идея бросить в бассейн 25 килограмм сухого льда, а после еще и искупаться во всем этом. И это ради привлекательной картинки», - пишет артистка.Напомним, после этого эксперимента в результате спровоцированной химической реакции в одной из бань Москвы погибли три участника вечеринки, в том числе супруг блогера, который умер позднее в клинике. СК РФ после этого инцидента открыл уголовное производство. Сотрудники ведомства на данный момент устанавливают все обстоятельства инцидента.