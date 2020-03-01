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Медики разрушили популярные мифы о коронавирусе COVID-19

Вспышка коронавируса COVID-19 в Китае способствовала росту множества заблуждений относительно недуга. Зарубежные медики решили разрушить популярные мифы, среди которых отметился слух о заражении исключительно пожилых людей.

По последней информации Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, коронавирус способен поражать разные слои населения: от детей до стариков. Кроме того, слухи о долгой продолжительности жизни патогена не нашли подтверждения. Хотя эпидемиологи все еще изучают способы борьбы с эпидемией, лабораторные исследования показали, что микроорганизмы подобного типа не могут долго жить на поверхностях. Для размножения им нужна питательная среда и носитель, которые обладают необходимой температурой и влажностью.

Врачи также опровергли несколько методов профилактики, вроде употребления алкоголя и вдыхания особых благовоний. На самом деле подобные процедуры не имеют никакого эффекта, потому верить в них не рекомендуется. Наконец, врачи призвали людей не опасаться китайских банкнот и купюр, которые считаются переносчиками заболевания. Наилучшим способом профилактики эксперты называют поддержку личной гигиены и прекращение тесных контактов с больными.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:06

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