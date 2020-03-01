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OnePlus готовит презентацию совершенно нового продукта

Компания OnePlus известна как производитель доступных смартфонов с передовыми флагманскими характеристиками. Впрочем, как оказалось, в скором времени продуктовая линейка узнаваемого бренда пополнится совершенно новым устройством, которое не имеет никакого отношения к смартфонам.
OnePlus готовит презентацию совершенно нового продукта

В ближайшем будущем от OnePlus ожидают анонса двух новых флагманских моделей смартфонов и одного бюджетного гаджета, который станет первым в линейке бренда после выпуска относительно провальной модели OnePlus Х. Впрочем, как оказалось, еще до этого, 3 марта 2002 года, компания планирует представить широкой публике принципиально новый продукт. Впрочем, подробной информации о том, что именно планирует представить китайский производитель, нет. Компания лишь опубликовала несколько тизеров, заставив поклонников самостоятельно гадать, о чем именно может идти речь. Впрочем, узнать подробности они смогут уже через два дня.

Что же касается новый флагманских смартфонов OnePlus 8-ой серии, то их дебют ожидается в мае. Примечательно, что изначально выкатить эти устройства на суд публики компания планировала в первые месяцы весны, однако вспышка коронавируса в Китае внесла коррективы в эти планы.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:51

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