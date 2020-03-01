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В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач». По мнению экспертов издания The National Interest, российское вооружение способно уничтожить даже самые современные F-35 и F-22.

«Ми-28НМ может приземляться на пересеченной местности из-за особенностей конструкции, ввиду чего имеет возможность атаковать противника «из засады». Замаскированный борт за считанные минуты поднимается в воздух и наносит удар, после чего просто скрывается. Можно даже сказать, что вертолет способен уничтожить американских «Апачей», - пишут западные издания.


Борт Ми-28НМ в народе называют «летающим танком» из-за вооружения, установленного на нем. В состав боекомплекта входят ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-земля». Дальность удара Р-73 может достигать 40 километров.

Программа разработки аналога Ми-28 под названием «Кайова-Стингер» оказалась в разработке еще во время холодной войны, но позднее ее свернули. В настоящее время американские специалисты пытаются реанимировать использование ракет класса «воздух-земля».

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:16

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