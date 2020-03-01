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Перечислены модели, которые появились и пропали с авторынка РФ в 2020 году

2020 год уже успел отметиться крупными переменами в автомобильном сегменте РФ. Специалисты перечислили новые модели, которые появились на рынке, а также перечислили ушедшие линейки.

Низкий спрос среди российских автолюбителей сказался на нескольких автомобилях, которых почти не осталось в дилерских центрах. Среди них стоит выделить Tiggo 2 и Geely от Chery. Ситуация является необычной, учитывая высокую популярность китайских машин. Подобное наблюдается и с версией «комфорт» для модели Emgrand 7, Foton Tunland и LADA 4x4 в комплектации Black Edition. Известно, что последний экземпляр отечественного внедорожника можно купить за 630 тысяч рублей.

В то же время, на замену ушедшим линейкам пришли новые модели в лице Cadillac XT6. Его две комплектации теперь доступны для приобретения и предлагают обновленный внешний вид кузова с настройками подвески. Доработали также Toyota Corolla, которая будет конкурировать с Audi и её Q5 ABT Edition и Q5 45 TDI quattro. Неожиданным стало пополнение "роскошного" сегмента авторынка с помощью Rolls-Royce Cullinan и эксклюзивного DBX Aston Martin.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:57

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