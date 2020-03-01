Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего ребенка

Этой радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Примечательно, что Подкаминская довольно долго скрывала от поклонников сам факт беременности. Даже о родах она решилась рассказать лишь спустя какое-то время, поскольку сын актрисы появился на свет 21 февраля. Сохранял молчание и возлюбленный знаменитости бизнесмен Денис Гущин. Позднее молчание прервала сама артистка, опубликовав на своей страничке в соцсети свое фото с заметно округлившимся животом и написав, что стала матерью. «Какое же это счастье. Февраль оказался прекрасным месяцем, ведь 21 числа я родила сына», - гласит подпись звезды под этим фото.Стоит напомнить, что брак с Денисом Гущиным стал для Елены Подкаминской вторым. В первом браке актриса родила дочь Полину, которой уже 9 лет, а три года тому назад подарила своему нынешнему супругу дочь Еву. Теперь же семейство пополнилось мальчиком.