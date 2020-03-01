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Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего ребенка

Известная российская актриса Елена Подкаминская в 40-летнем возрасте стала матерью в третий раз. Как рассказала звезда популярного ситкома «Кухня», она родила долгожданного сына. Актриса, напомним, уже воспитывает двух дочерей.
Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего ребенка

Этой радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Примечательно, что Подкаминская довольно долго скрывала от поклонников сам факт беременности. Даже о родах она решилась рассказать лишь спустя какое-то время, поскольку сын актрисы появился на свет 21 февраля. Сохранял молчание и возлюбленный знаменитости бизнесмен Денис Гущин. Позднее молчание прервала сама артистка, опубликовав на своей страничке в соцсети свое фото с заметно округлившимся животом и написав, что стала матерью. «Какое же это счастье. Февраль оказался прекрасным месяцем, ведь 21 числа я родила сына», - гласит подпись звезды под этим фото.

Стоит напомнить, что брак с Денисом Гущиным стал для Елены Подкаминской вторым. В первом браке актриса родила дочь Полину, которой уже 9 лет, а три года тому назад подарила своему нынешнему супругу дочь Еву. Теперь же семейство пополнилось мальчиком.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:21

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