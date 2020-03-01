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Автоэксперты объяснили, как избежать проблем после установки защиты картера

Защита механического отсека является важной процедурой, поэтому к ней нужно подходить со всей ответственностью. Автоэксперты объяснили, как избежать проблем после установки металлического "щита" на картер.

Чаще всего водители сталкиваются с проблемой снятия защиты картера после его установки. Известно, что большинство моделей на российском рынке поступают в продажу с уже установленным "щитом" в моторном отсеке. Хотя такие металлические листы способны надежно уберечь двигатель или КПП от удара, скручивание их крепежа может привести к поломке болтов. Подобная ситуация считается частым явлением в том же Renault Кaptur, крепления которого следует смазывать перед снятием, чтобы впоследствии не обращаться за помощью в техсервис.

А вот в случае самостоятельного установления защиты неумелый автолюбитель может нарушить процесс охлаждения автомобиля. Многие производители особенно не рекомендуют использовать "щиты" без специальной вентиляции. Вопреки распространенному мнению, повышение температуры двигателя на пару градусов не несет опасности лишь для "атмосферных" агрегатов. А вот турбомоторы с небольшим объёмом чрезмерно чувствительны к перепадам температуры, что даже может привести к поломке.

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Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:07

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