Астрономы выяснили, есть ли жизнь на комете «Борисов»

«Мы хотим отвечать на теории подлинной информацией. Исследование поверхности кометы «Борисов» показало, что на ее поверхности нет никаких намеков на органику или разумную жизнь», - говорится в сообщении специалистов.





Ученым не удалось найти никаких признаков органики на «Борисове». Ранее предположения по поводу наличия жизни на объекте публиковали многие уфологи, которые заметили на снимках NASA строения, напоминающие военные базы. Специалисты сразу не опровергли домыслы конспирологов, но решили дополнить их реальными фактами.Астрономы отметили, что поощряют инициативу энтузиастов, которые хотят убедиться в отсутствии разумной жизни на космических объектах самостоятельно. Пока ни одна из таких теорий не была доказана.