В автосалонах России начались продажи обновленного Volkswagen Passat





Аналитики ранее отмечали снижение спроса на Volkswagen Passat у российских покупателей, что вынудило компанию предложить новую комплектацию. Со стороны внешнего дизайна, она состоит из стильной решетки радиатора, светодиодных фар и хромированных вставок на кузове. При этом, передний бампер увеличивает длину модели на 8 мм благодаря небольшому выступу. Клиент также может заметить в салоне наличие кожаного трехспицевого руля, 9,2-дюймового дисплея развлекательно-информационного центра и поддержка сервиса Volkswagen Connect.Известно, что платформа позволяет следить местоположением и техническим состоянием машины. Под капотом минимальной версии присутствует 1,4-литровый двигатель мощностью 150 л.с. А вот более эксклюзивная комплектация включает в себя бензиновый агрегат TSI с 190 л. с. и объемом на 2 л. Оба двигателя идут в пари либо с 6-диапазонной "механикой", либо с 7-ступенчатой АКПП. Стоимость модели зависит от варианта: Respect имеет ценник в 1,8 млн рублей, Business обойдется клиенту в 2,1 млн рублей, а Exclusive продается по цене 2,3 млн рублей.