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Учёные : Изменения работы мочевого пузыря являются симптомами развития рака кишечника

Учёные из Великобритании рассказали, что изменения работы мочевого пузыря являются симптомом развития рака кишечника. Также среди признаков онкологии специалисты выделяют боли в животе, кровь в моче, резкое похудение, кровотечение, утомление и одышку.

В случае, если после посещения туалета есть чувство, что мочевой пузырь остаётся полным, вероятнее всего, это может быть признак онкологического заболевания. Прежде всего, при обнаружении какого-либо симптома необходимо сразу же обратиться к специалисту за консультацией. Особое значение имеет ранняя диагностика болезни. Специалисты из Великобритании предполагают, опухоль в кишечнике может провоцировать заражение и заражать близлежащие тканей.

Одним из симптомов заболевания может оказаться нарушение стабильности в работе мочевого пузыря. После возвращения из туалета должно присутствовать ощущение полностью опорожнённого полого органа. Согласно утверждениям специалистов, при возникновении онкологического заболевания кишечника возникает желание более часто мочиться. Это сопровождается затруднениями и болями во время посещения туалета, наблюдается кровотечение, возможна кровь в моче, изменение обычной деятельности кишечника, резкое похудение, болевые ощущения в животе, утомление и одышка.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:58

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