Учёные : Изменения работы мочевого пузыря являются симптомами развития рака кишечника





В случае, если после посещения туалета есть чувство, что мочевой пузырь остаётся полным, вероятнее всего, это может быть признак онкологического заболевания. Прежде всего, при обнаружении какого-либо симптома необходимо сразу же обратиться к специалисту за консультацией. Особое значение имеет ранняя диагностика болезни. Специалисты из Великобритании предполагают, опухоль в кишечнике может провоцировать заражение и заражать близлежащие тканей.Одним из симптомов заболевания может оказаться нарушение стабильности в работе мочевого пузыря. После возвращения из туалета должно присутствовать ощущение полностью опорожнённого полого органа. Согласно утверждениям специалистов, при возникновении онкологического заболевания кишечника возникает желание более часто мочиться. Это сопровождается затруднениями и болями во время посещения туалета, наблюдается кровотечение, возможна кровь в моче, изменение обычной деятельности кишечника, резкое похудение, болевые ощущения в животе, утомление и одышка.