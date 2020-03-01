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Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным снимком

Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о воссоединении из-за нового совместного фото. Несколько дней назад пара сообщила о разводе, но появилась вместе на одном из светских мероприятий.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным снимком

По словам Прилучного и Муцениеце, проблемы в их отношениях начали возникать еще несколько лет назад. Из-за загруженности и других неурядиц решить их не удавалось, но несколько дней назад звездная пара, наконец, сообщила поклонникам о расставании. Совместное фото актеров заставило фанатов строить домыслы о том, что они вернулись друг к другу, но данная информация не подтвердилась.

В итоге оказалось, что Прилучный и Муцениеце просто случайно встретились на светском мероприятии. Там же были сделаны совместные фото, попавшие в прессу. Сами звезды пока воздерживаются от комментариев по поводу будущего развода.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:26

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