Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным снимком





По словам Прилучного и Муцениеце, проблемы в их отношениях начали возникать еще несколько лет назад. Из-за загруженности и других неурядиц решить их не удавалось, но несколько дней назад звездная пара, наконец, сообщила поклонникам о расставании. Совместное фото актеров заставило фанатов строить домыслы о том, что они вернулись друг к другу, но данная информация не подтвердилась.В итоге оказалось, что Прилучный и Муцениеце просто случайно встретились на светском мероприятии. Там же были сделаны совместные фото, попавшие в прессу. Сами звезды пока воздерживаются от комментариев по поводу будущего развода.