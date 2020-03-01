Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация планов"

Роза Сябитова опубликовала фотографию, на которой она сидит подвесном кресле-коконе и держит на руках своих двух собак. В комментарии телеведущая радуется тому, что уже пришла весна. Она рассказывает, что для нее эта пора года означает реализацию всего, что было задумано зимой и множество новых проектов. Также соведущая шоу "Давай поженимся" написала: "Я уже привыкла, что никто ничего не принесёт на блюдечке с золотой каёмочкой. Как потопаешь, так и полопаешь!".Также Роза Сябитова решила узнать, что для пользователей Сети значит весна. Некоторые написали, что считаю данное время года очень романтичным и оно является их любимым. Фанаты отметили, что ждут теплые дни, чтобы всей семьей отправится на природу или просто ежедневно прогуливаться по свежему воздуху.