АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП лучших больших кроссоверов 2020…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация планов"

Роза Сябитова решила узнать у своих поклонников, что для них значит весна. Также соведущая телепередачи "Давай поженимся" рассказала в Instagram, что для нее данная поря года — это начало новых проектов и реализация планов.
Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация планов"

Роза Сябитова опубликовала фотографию, на которой она сидит подвесном кресле-коконе и держит на руках своих двух собак. В комментарии телеведущая радуется тому, что уже пришла весна. Она рассказывает, что для нее эта пора года означает реализацию всего, что было задумано зимой и множество новых проектов. Также соведущая шоу "Давай поженимся" написала: "Я уже привыкла, что никто ничего не принесёт на блюдечке с золотой каёмочкой. Как потопаешь, так и полопаешь!".

Также Роза Сябитова решила узнать, что для пользователей Сети значит весна. Некоторые написали, что считаю данное время года очень романтичным и оно является их любимым. Фанаты отметили, что ждут теплые дни, чтобы всей семьей отправится на природу или просто ежедневно прогуливаться по свежему воздуху.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы выяснили, есть ли жизнь на комете…
Компания Mercedes анонсировала выпуск трех новых…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце вызвали слухи о примирении совместным…
Актриса Елена Подкаминская в 40 лет родила третьего…
Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация…
Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни дочерей после рождения…
В автосалонах России начались продажи обновленного Volkswagen…
Филипп Киркоров об Алле Пугачеве: "И снова именно она "разрешает…
Друзья блогера Диденко раскрыли подробности смертельной вечеринки в…
Бывший следователь Борис Уваров : Супруга Влада Листьева Альбина Назимова сообщила информацию, которую отказалась повторить для…
Во время немецкого тура Лолита Милявская стирает одежду своего коллектива в…
Звезда «Гоголя» Юлия Франц изменилась до…
Стоимость планшетов Google Pixel Slate упала на 700 долларов…
Специалисты рассказали, что делать при падении или утоплении…
Ученые объяснили, почему "серфинг" в интернете полезен во время…
Алла Пугачева поздравила фанатов с первым воскресеньем…
"Будь счастлива и любима всю свою жизнь": Наталья Рудова поздравила Настасью Самбурскую с днем…
Вера Брежнева опубликовала редкие кадры со старшей…
Медики: Сок свеклы регулирует артериальное давление и имеет противораковые…
Рустам Солнцев намекнул, что Алла Пугачева «душит» безголосую артистку Ольгу…
Наталья Андрейченко отдыхает в Италии вместе с новым…
Сервис «Яндекс.Такси» предложил водителям оценивать…
Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская отмечает 33-й день…
Медики рассказали о полезных питательных закусках, которые можно употреблять перед…
Надежда Бабкина живет отдельно от своего молодого мужа из-за необходимости побыть…
Николай Басков заметно похудел и помолодел во время…
"Поучайте лучше ваших паучат": Яна Рудковская ответила на критику по поводу…
Названы 5 вещей, которые важно продезинфицировать после…
Просмотреть все новости