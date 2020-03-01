Роза Сябитова: "Для меня весна — это начало новых проектов и реализация планов"
Роза Сябитова решила узнать у своих поклонников, что для них значит весна. Также соведущая телепередачи "Давай поженимся" рассказала в Instagram, что для нее данная поря года — это начало новых проектов и реализация планов.
Роза Сябитова опубликовала фотографию, на которой она сидит подвесном кресле-коконе и держит на руках своих двух собак. В комментарии телеведущая радуется тому, что уже пришла весна. Она рассказывает, что для нее эта пора года означает реализацию всего, что было задумано зимой и множество новых проектов. Также соведущая шоу "Давай поженимся" написала: "Я уже привыкла, что никто ничего не принесёт на блюдечке с золотой каёмочкой. Как потопаешь, так и полопаешь!".
Также Роза Сябитова решила узнать, что для пользователей Сети значит весна. Некоторые написали, что считаю данное время года очень романтичным и оно является их любимым. Фанаты отметили, что ждут теплые дни, чтобы всей семьей отправится на природу или просто ежедневно прогуливаться по свежему воздуху.
Роза Сябитова опубликовала фотографию, на которой она сидит подвесном кресле-коконе и держит на руках своих двух собак. В комментарии телеведущая радуется тому, что уже пришла весна. Она рассказывает, что для нее эта пора года означает реализацию всего, что было задумано зимой и множество новых проектов. Также соведущая шоу "Давай поженимся" написала: "Я уже привыкла, что никто ничего не принесёт на блюдечке с золотой каёмочкой. Как потопаешь, так и полопаешь!".
Также Роза Сябитова решила узнать, что для пользователей Сети значит весна. Некоторые написали, что считаю данное время года очень романтичным и оно является их любимым. Фанаты отметили, что ждут теплые дни, чтобы всей семьей отправится на природу или просто ежедневно прогуливаться по свежему воздуху.