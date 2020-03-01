Компания Mercedes анонсировала выпуск трех новых "гибридов"





В преддверии Женевского автосалона немецкий концерн Mercedes решил порадовать автолюбителей новым видеороликом. Кадры свидетельствуют о том, что в скором времени покупатели смогут оценить гибридные версии седанаCLA, универсала CLA Shooting Brake и "паркетного" внедорожника GLA. Пользователи веб-платформы Facebook, где опубликовали тизер, отмечали наличие единой архитектуры и серии моторов для вышеперечисленных линеек. Это значит, что для компании не составит труда выпускать все три модели одновременно.Известно, что CLA, CLA Shooting Brake и GLA станут самыми доступными внедорожниками с полу-электрической силовой установкой, что нисколько не сказывается на качестве эксплуатации. Пока серии CLA и GLA AMG демонстрируют роскошь и повышенную производительность, новые "гибриды" будут концентрировать внимание на эффективности, а не прямой скорости. Их официальное представление намечено на 3 марта, когда также раскроются полные технические характеристики с диапазоном цен.