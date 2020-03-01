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Компания Mercedes анонсировала выпуск трех новых "гибридов"

Компания Mercedes собирается представить на автовыставке в Женеве три гибридных варианта своих линеек. Бренд анонсировал выпуск полу-электрических комплектаций для моделей CLA, CLA Shooting Brake и GLA.

В преддверии Женевского автосалона немецкий концерн Mercedes решил порадовать автолюбителей новым видеороликом. Кадры свидетельствуют о том, что в скором времени покупатели смогут оценить гибридные версии седанаCLA, универсала CLA Shooting Brake и "паркетного" внедорожника GLA. Пользователи веб-платформы Facebook, где опубликовали тизер, отмечали наличие единой архитектуры и серии моторов для вышеперечисленных линеек. Это значит, что для компании не составит труда выпускать все три модели одновременно.

Известно, что CLA, CLA Shooting Brake и GLA станут самыми доступными внедорожниками с полу-электрической силовой установкой, что нисколько не сказывается на качестве эксплуатации. Пока серии CLA и GLA AMG демонстрируют роскошь и повышенную производительность, новые "гибриды" будут концентрировать внимание на эффективности, а не прямой скорости. Их официальное представление намечено на 3 марта, когда также раскроются полные технические характеристики с диапазоном цен.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37

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