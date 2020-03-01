Оксана Самойлова рассказала об изменениях в жизни дочерей после рождения брата

«Они постоянно спрашивали, когда уже Давид появится на свет. После его рождения они просто посмотрели на его милое лично и продолжили жить дальше. Фактически, ничего не изменилось. Мы просто стали еще большей дружной семьей», - рассказала Самойлова.





По словам супруги Джигана, изначально она опасалась некой конкуренции между дочерьми и сыном. Когда же Давид появился на свет, Самойлова поняла, что трое детей – это настоящее счастье. Фанаты в комментариях к публикации с ее фото пожелали семье артиста всего самого лучшего.Всего за несколько часов новая публикация на странице Самойловой набрала более 100 тысяч лайков. Супруга Джигана в историях отметила, что будет продолжать радовать фанатов историями и воспитании Давида.