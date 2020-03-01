Филипп Киркоров об Алле Пугачеве: "И снова именно она "разрешает весну"
Филипп Киркоров разместил на странице в своем Instagram фотографию Аллы Пугачевой. В комментарии король российской эстрады написал, что снова именно она "разрешает весну".
Алла Пугачеву много лет подряд отмечает первый день весны или, как она его называет, день желтых цветов. Этот день является одним из любимых праздников Примадонны, в который она всегда говорит фразу: "Весну разрешаю". Сегодня Филипп Киркоров показал фанатам снимок Аллы Пугачевой с желтыми тюльпанами. В комментарии известный певец написал, что на уже почти полувековой традиции Примадонна соберет своих близких друзей и они хором, несколько раз подряд прокричать знаменитую фразу: "Весну разрешаем".
Филипп Киркоров отметил, что после этого все начнётся снова и любовь наполнит сердца даже самых черствых и неулыбчивых людей. Король российского шоу-бизнеса предложит фанатам присоединиться к Алле Пугачевой и прокричать фразу очень громко. Также исполнитель особо отменил, что снова именно Алла Пугачева "разрешает весну".
Алла Пугачеву много лет подряд отмечает первый день весны или, как она его называет, день желтых цветов. Этот день является одним из любимых праздников Примадонны, в который она всегда говорит фразу: "Весну разрешаю". Сегодня Филипп Киркоров показал фанатам снимок Аллы Пугачевой с желтыми тюльпанами. В комментарии известный певец написал, что на уже почти полувековой традиции Примадонна соберет своих близких друзей и они хором, несколько раз подряд прокричать знаменитую фразу: "Весну разрешаем".
Филипп Киркоров отметил, что после этого все начнётся снова и любовь наполнит сердца даже самых черствых и неулыбчивых людей. Король российского шоу-бизнеса предложит фанатам присоединиться к Алле Пугачевой и прокричать фразу очень громко. Также исполнитель особо отменил, что снова именно Алла Пугачева "разрешает весну".