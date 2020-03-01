Филипп Киркоров об Алле Пугачеве: "И снова именно она "разрешает весну"

Алла Пугачеву много лет подряд отмечает первый день весны или, как она его называет, день желтых цветов. Этот день является одним из любимых праздников Примадонны, в который она всегда говорит фразу: "Весну разрешаю". Сегодня Филипп Киркоров показал фанатам снимок Аллы Пугачевой с желтыми тюльпанами. В комментарии известный певец написал, что на уже почти полувековой традиции Примадонна соберет своих близких друзей и они хором, несколько раз подряд прокричать знаменитую фразу: "Весну разрешаем".Филипп Киркоров отметил, что после этого все начнётся снова и любовь наполнит сердца даже самых черствых и неулыбчивых людей. Король российского шоу-бизнеса предложит фанатам присоединиться к Алле Пугачевой и прокричать фразу очень громко. Также исполнитель особо отменил, что снова именно Алла Пугачева "разрешает весну".