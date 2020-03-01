Друзья блогера Диденко раскрыли подробности смертельной вечеринки в Москве





Известно, что Екатерина Диденко анонсировала бурное празднование своего 29-летия в соцсети Instagram, которое должно было включать в себя сбрасывание 25 кг сухого льда в бассейн. Всего на вечеринке в бане присутствовало 18 человек, большинство из которых составляли блогеры. В результате испарений диоксида углерода и нахождения в закрытом помещении - трое человек, находившихся в бассейне, погибли от отека легких. Еще несколько людей госпитализировали с гиперкапнией.Немногим позднее знакомая Диденко рассказала, что об опасностях подобного "сюрприза" знало множество участников и даже руководство банного комплекса. Несмотря на предупреждения от поставщиков сухого льда, блогеры не отказались от идеи заснять происходящее на видео. Среди погибших также оказался супруг блогера-фармацевта, у которой осталось двое детей. Сотрудники полиции на данный момент устанавливают обстоятельства произошедшего и рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".